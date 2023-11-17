Aydın'da kıskançlık cinayeti! 78 yaşındaki eşini öldüren kadın tutuklandı Didim ilçesinde 78 yaşındaki eşi Emin Küçükberber'i 'kıskançlık' gerekçesiyle öldürüp, komşusu S.B. adlı kadını da yaralayan Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı tutuklandı.

DHA

Aydın'da korkunç bir kıskançlık vahşeti yaşandı..

Dün saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emin Küçükberber ile Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı arasında, komşuları S.B.'nin de evde olduğu sırada tartışma çıktı.

İddiaya göre; Metaplıshvılı'nın 2 yıl önce evlendiği Küçükberber'i, S.B.'den kıskanması ile başlayan tartışma büyüdü.

Bıçakla eşi ve komşusuna saldırdı

Bu sırada Metaplıshvılı, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ile komşusuna saldırdı. Küçükberber boynundan, S.B. ise elinden yaralandı.

Eşi hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçükberber'in hayatını kaybettiği belirlendi, S.B. ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Metaplıshvılı, dün akşam saatlerinde tutuklandı. Metaplıshvılı'nın emniyetteki ifadesinde eşini, kendisini komşusu S.B. ile aldattığını düşündüğü için çıkan 'kıskançlık' tartışmasında hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Tedavisi devam eden komşu S.B.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)