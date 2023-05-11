Bakan Adil Karaismailoğlu: İstanbul ile Antalya arası 4 saat 45 dakikaya inecek İstanbul ile Antalya arasındaki hızlı tren projesini ilk kez duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'dan Antalya'ya hızlı trenle 4 saat 45 dakikada ulaşma imkanımız olacak" dedi.

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Türkiye'ye büyük bir hizmet için daha kollar sıvandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul ile Antalya arasındaki hızlı tren hattı projesinin müjdesini verdi.

Projeyi ilk kez NTV yayınında açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'dan Antalya'ya 714 kilometre uzunluğunda yani İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşma imkanımız olacak. Bunun İstanbul-Eskişehir arası zaten mevcut hattımız. Ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak" şeklinde konuştu.

Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren

Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arasında yapılacak 'süper hızlı tren' projesi hakkında da bilgi verdi.

Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Ankara-İstanbul hattında süper hızlı tren projesini hayata geçireceğiz. Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek. Saatte 350 kilometre hız yapacak. Mevcut hızlı tren hattı da mevcut yapısıyla devam edecek. Bu yıl süper hızlı tren hattının ihalesini yapacağız.

"Trabzon-Ankara arası 4,5 saate inecek"

Samsun'dan Sarp'a kadar hızlı tren projesini de hayata geçireceğiz. Karadeniz boydan boya demiryolu ile buluşacak. 513 kilometre uzunluğundaki bu proje bittiğinde Trabzon-Sarp arası 70 dakika, Trabzon-Samsun arası 2 saat ve Trabzon-Ankara arası ise 4,5 saate inecek.

İstanbul-Antalya arası hızlı tren