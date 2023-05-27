Bakan Akar: Cin şişeden çıkarıldı artık geri dönüş yok Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin 20 yılda katettiği yola değinerek, "Ambargolar vardı daha önce ve bize teçhizat vermediler. Şimdilerde ambargo kelimesi kalktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük işler yapıldı ve cin şişeden çıkarıldı artık geri dönüş yok." dedi.

İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri televizyonları ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, gelinen noktada ambargo kelimesinin anılmadığını ve çok güçlü bir savunma sanayiden bahsedildiğini belirterek şöyle dedi:

"Çok büyük işler yapıldı ve cin şişeden çıkarıldı artık geri dönüş yok"

“Bizim 2 bin 500 yıllık büyük bir Türk Hakanlığı tarihimiz var ve dolayısıyla bizim ve Mehmetçiğin tarihi şanlı. Mehmetçik gerçekten dünyanın en güzide askeri. Kalbiyle, beyniyle, gücüyle ve kahramanlığıyla. Fakat şunu biliyoruz ki alet işler el övünür. Bizim de Mehmetçiğin en ileri teknolojiye dayalı araç gerek ve mühimmatları tedarik etmek boynumuzun borcu. Çok şükür bugüne kadar yaşanan sıkıntılar aşıldı. Ambargolar vardı daha önce ve bize teçhizat vermediler. Şimdilerde ambargo kelimesi kalktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük işler yapıldı ve cin şişeden çıkarıldı artık geri dönüş yok. Bunun için yapılması gereken ne varsa onları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bizim düne kadar piyade tüfeğimiz bile yabancı menşeiliydi. Biz gençliğimizde herhangi bir şekilde gittiğimizde elimizdeki tabanca, silah yabancı olurdu ve sıkıntılı bir durum bu psikolojik bakımdan. Fakat şimdi çok şükür geldiğimiz noktada çok güçlü bir savunma sanayiden bahsediyoruz. Ordunun güçlü olması için personel ve donanım önemli. Donanım konusundaki sıkıntımızı da çok şükür büyük ölçüde aştık. İş bitti demiyoruz daha yapacağımız çok iş var ama çok şükür artık kervan yola çıktı”

"Savunma sanayimizin geldiği noktada herkes tek yürek oldu"

Yerli ve milli uydu İmece’nin 639 kilometreden yumurtanın bile fotoğrafını çekebildiğini ve operasyonlarda da kolaylık sağladığını söyleyen Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı: