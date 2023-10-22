Balıkesir'deki gemi kaptan ormanda ölü bulundu Erdek ilçesindeki ormanlık alanda bulunan cesedin, Avşa Adası'nda gemi kaptanı olan Celal Yıldız'a ait olduğu öğrenildi.

DHA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Kapıdağ Yarımadası Kirazlı Manastırı yakınlarındaki ormanda dolaşanlar, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti.

Öldüğü belirlendi

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından ölen kişinin Celal Yıldız olduğu tespit edildi.

Ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor

Avşa Adası'nda yaşadığı belirlenen belirlenen ve 'Yıldız 5' isimli bir geminin kaptanı olduğu tespit edilen Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)