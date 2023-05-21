Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu 'hesap uzmanıyım' diyor, daha kendi menfaatini hesap edemiyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetteki küçük ortakların CHP'den çıkardığı vekiller hakkında konuşarak, "Kılıçdaroğlu hesap uzmanıyım diyor ama kendi menfaatini hesap edemiyor. 1 oy getirisi olmayanlara 40'a yakın vekil veriyorsun. Aday olayım diye herkese her istediğini veriyor." dedi.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçim, hiçbir adayın yüzde 50+1'lik oy oranına ulaşamaması ile birlikte ikinci tura gitti.

Muhalefette ise seçimden çok küçük ortakların çıkardığı milletvekili sayısı konuşuluyor.

Yüzde bir oyu bile bulamayan partilerin CHP listelerinden 37 vekil çıkarmış olması muhalefette eleştiri konusu olmuştu.

tv100 ekranlarına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu konuya değindi.



"Hesap uzmanıyım diyor daha kendi menfaatini hesap edemiyor"

Kendisine "Hesap uzmanıyım" diyen Kemal Kılıçdaroğluna yüklenen Bakan Bozdağ şöyle konuştu:



"Seçim sonuçlarına baktığımızda Biden, Avrupa ülkeleri, FETÖ, PKK, çelik yelek giyenler, yalanı hakikat gibi söyleyenler, anket şirketleri hayal kırıklığına uğradı. 14 Mayıs, bakanlık pazarlığı yapanlar, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı pazarlığı yapanların elinde patladı. Bazı partileri çıkardılar, kurdurdular. Operasyon partisi diyorum bunlara, AK Parti'den oy tırtıklamak için. CHP'nin oyuna bakın 25, seçimden önce de 25'ti. Bunların oyu varsa CHP'nin oyu nerede? Operasyon partileri CHP'den vekil tırtıklayarak zarar verdiler. Hesap uzmanıyım diyor ama kendi menfaatini hesap edemiyor. 1 oy getirisi olmayanlara 40'a yakın vekil veriyorsun. Aday olayım diye herkese her istediğini veriyor."

"Bizim seçmenimiz bizi sorguluyor, tartıyor"

Bakan Bozdağ ayrıca şunları söyledi: