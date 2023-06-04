Bekir Bozdağ: Yeni kabine milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun
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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için harekete geçti.

Gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

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Bekir Bozdağ: Yeni kabine milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni kabine üyelerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanlara başarı dileyen Bozdağ, "Yeni kabine, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun, hayırlı ve yararlı hizmet ve eserlere vesile olsun. Rabbim, zorlarını kolaylaştırsın. Rabbim, yardımcıları olsun" ifadesini kullandı.

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