Binali Yıldırım'dan doğalgaz rezervlerine inanmayanlara: Bazılarının gazı bir türlü çıkmıyor Türkiye'nin bulduğu doğalgaz rezervlerini eleştirenler hakkında konuşan Binali Yıldırım, "Bazılarının gazı bir türlü çıkmıyor. Hazımsızlıklarına yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

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Türkiye son yıllarda doğalgaz ve petrol rezervlerini bulmak için başlattığı çalışmalar ile mutlu sonlara ulaştı.

Artık yer altı kaynaklarımızı kendimiz çıkararak, bağımlı olduğumuz zincirlerden birini daha koparmış bulunuyoruz.

Ancak bu haberlere inanmayan bir kesim de yok değil.

"Bazılarının gazı bir türlü çıkmıyor"

CNN Türk kanalında gündemi değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gazeteci Zafer Şahin'in, "Size diyorlar ki bu iktidar her seçim dönemi doğalgaz buluyor. Böyle bir eleştirileri var." cümlesi hakkında şunları söyledi:

"Yani bazılarının gazı bir türlü çıkmıyor ne yapayım. Hazımsızlıklarına yapacak bir şeyimiz yok. Biz bulduk yani gazı da bulduk, sisteme de verdik. Hasetlik yapana bir şey yapamayız ki."

"Petrol rezervlerine inanmayanlara petrolü koklatacağız"

Bulunan petrol rezervleri hakkında da konuşan Yıldırım şöyle dedi:

"Sonra biliyor musunuz? 10 gün önce Gabar ve Cudi dağında, 100 milyar dolarlık rezerv bulduk. Allah bir kapıyı kapatsa diğerini açıyor. Al sana depremin faturası orada."

Petrol rezervlerine de bir kesimin inanmadığı söylenince Yıldırım, şakayla karışık şu cümleleri kurdu: