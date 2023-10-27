Bursa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan husumetlisi çıktı Bursa'da 29 yaşındaki İlhan Göçük'ün evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 17 yaşındaki B.Ö, gözaltına alındı. B.Ö., ilk ifadesinde; Göçük ile husumetli olduklarını söyledi.

DHA

Bursa'da yaşanan silahlı saldırıda kan aktı..

Dün saat 16.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta meydana geldi. Evinin önüne gelen İlhan Göçük'e, kapının önüne yanaşan otomobilden ateş açıldı.

Bacağından yaralandı

Göçük, sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, otomobil hızla uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Göçük'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 6 adet kovan tespit etti.

Gözaltına alındı

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan B.Ö.'yü tespit edip, gözaltına aldı.

Husumetli olduklarını ortaya çıktı

B.Ö., polisteki ilk ifadesinde; İlhan Göçük ile geçen yıl aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)