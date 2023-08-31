Bursa'da kadın cinayeti: Kocası sokak ortasında bıçakladı Bursa'da 45 yaşındaki Leyla Kaya, otomobilde tartıştığı ve araçtan inerek kaçmaya çalıştığı 55 yaşındaki eşi H.K. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

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DHA

Bir kadın daha kocası tarafından vahşice katledildi...

Bu kez olayın adresi Bursa.

Saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobille seyir halinde olan H.K. ile eşi Leyla Kaya arasında tartışma çıktı.

Sokak ortasında bıçakladı

H.K.'nın bir an yavaşlamasını fırsat bilen Leyla Kaya, otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan H.K., cebinden çıkardığı bıçakla Leyla Kaya'yı bıçakladı.

Leyla Kaya kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredekiler H.K.'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

H.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken Leyla Kaya ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan H.K., emniyete götürüldü.

Olay anı kamerada

Öte yandan Leyla Kaya'nın, otomobilden inip kaçmaya çalıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; yavaşlayan otomobilden inip kaçmaya başlayan Leyla Kaya'nın, kocası H.K. tarafından yakalandığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.