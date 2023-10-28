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Bursa'da yolda karşılaştığı gençle tartıştı! Bypass ameliyatlı adam kalp krizinden öldü

Bursa'da yolda karşılaştığı gençle tartıştı! Bypass ameliyatlı adam kalp krizinden öldü Darbedilmesi sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirirken olayın ardından kendini ihbar eden şüpheli jandarmaya teslim olurken, İbrahim M.'nin ise bir süre önce bypass ameliyatı olduğu öğrenildi.