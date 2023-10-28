Bursa'da yolda karşılaştığı gençle tartıştı! Bypass ameliyatlı adam kalp krizinden öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında sokakta karşılaşan 54 yaşındaki Mehmet Sait R. ile 25 yaşındaki İbrahim M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Sait R., iddiaya göre, İbrahim M.’yi tekme ve yumrukla darbetti.
Darp sonucu İbrahim M.’nin fenalık geçirdiğini gören Mehmet Sait R., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen İbrahim M., Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bypass ameliyatı olduğu öğrenildi
Bir süre önce bypass ameliyatı olduğu öğrenilen İbrahim M., kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Şüpheli kendini ihbar etti
Olayın ardından jandarma ekiplerini arayarak kendini ihbar eden Mehmet Sait R., gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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