Büyük Birlik Partisi'nin kısa adı değişti Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs seçimlerinde logolarının aynı kalacağını ancak seçimlere 'BBP' kısa adı yerine 'Büyük Birlik' adıyla gireceklerini açıkladı.

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14 Mayıs seçimlerine bir buçuk ay kadar bir zaman kaldı.

Seçim heyecanı sürerken partilerin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, partisiyle ilgili alınan önemli kararı Habertürk canlı yayınında açıkladı.

BBP yerine Büyük Birlik

14 Mayıs seçimlerinde logolarının aynı kalacağını belirten Destici, seçimlere 'BBP' kısa adı yerine 'Büyük Birlik' adıyla gireceklerini ifade etti.

Büyük Birlik lideri, "Büyük Birlik Partisi olarak bu seçimlerde logomuz aynı. Bugüne kadar 'BBP' olarak kullanıyorduk fakat bu seçimde 'Büyük Birlik' olarak kullanıyoruz" şeklinde konuştu.