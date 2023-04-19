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Ensonhaber canlı yayınının konuğu, iş insanı, eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'dı.

YouTube yayınında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Cem Uzan, yaklaşan seçimleri değerlendirirken, Millet İttifakı'nın 7 cumhurbaşkanı yardımcılı sistemini de eleştirdi.

Uzan, sistemi dünyada örneği olmayan bir ucubeye benzetirken, kazanmaları halinde Türkiye'nin 9 ay geçmeden bir seçime daha gitmek zorunda kalacağını savundu.

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Cem Uzan'ın açıklamaları şöyle:

7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir rejim dünyada, ben bilmiyorum, böyle bir ucube düşünce tarzı yok. Bu kafayla Türkiye, 9 ay içinde yeniden seçime gider. Benim ne dediğime bakmayın, Sayın Davutoğlu’nun beyanatı var: Her şey ortak imzaya bağlanacak. Şimdi cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Oy verirsiniz vermezsiniz.. Ama, 6 kişiye rehin kalacak.. Biri diyecek ki o olmazsa bunu isterim, onu isterim.. Türkiye böyle yönetilemez. Dünyada hiçbir ülke böyle yönetilemez.