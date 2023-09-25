Turizm sezonunun açılmasıyla özellikle Karadeniz bölgesine akın eden Arap turistler, birçok batılı ziyaretçiden daha çok döviz bırakıyor.
Ancak bundan rahatsız olan bazı kesimler, Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi akınını baltalamak için çeşitli provokasyonlara girişti.
"Arap turistler ne yapıyor, birçok turistten daha fazla döviz bırakıyor"
İlker Koç'un sunduğu Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, konuyla ilgili şunları söyledi:
Her ne olursa olsun Arapların Türkiye'ye gelmesinin bir kazanç olacağına inanıyorum. Ülkemizin kazancını istemeyen güçler var. Ege'de ve Akdeniz'de Avrupalı Rus ve Ukraynalı turistler dolduruyor. Neden Arap turistler gelince rahatsızlık duyuluyor? Karadeniz'e Avrupa'dan Rusya'dan turist gelseydi bu kadar konu olmazdı. Arap turistler ne yapıyor? Karadeniz'de lokantaları dolduruyorlar, geziyorlar, döviz bırakıyorlar. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar.