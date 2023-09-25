Cemil Çolak: Arap turistlere yapılan saygısızlığı kınıyorum Ensonhaber yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Arap turistlere yönelik ahlak dışı tavırları kınadığını, Arap ziyaretçilerin diğer turistlerden daha fazla ekonomik katkısınoın olduğunu söyledi.

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Turizm sezonunun açılmasıyla özellikle Karadeniz bölgesine akın eden Arap turistler, birçok batılı ziyaretçiden daha çok döviz bırakıyor.

Ancak bundan rahatsız olan bazı kesimler, Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi akınını baltalamak için çeşitli provokasyonlara girişti.

"Arap turistler ne yapıyor, birçok turistten daha fazla döviz bırakıyor"

İlker Koç'un sunduğu Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, konuyla ilgili şunları söyledi:

