CHP bölünüyor! Yeni kurulacak partinin adı EKİM Partisi

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CHP'de kaos bitmiyor.

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibe iddialarını yalanlamaması parti içinde büyük bir kavgaya dönüştü.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINDA KARAR 30 HAZİRAN'DA

Soruşturma sürecinde sona yaklaşılırken mahkeme 30 Haziran'a ertelendi.

Mahkemeden çıkacak karara göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle yeniden yönetime gelmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun son X paylaşımı ise kavgayı iyice büyüttü.

KILIÇDAROĞLU'NUN BOMBA ETKİSİ YAPAN PAYLAŞIMI

"Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." sözleri gündeme oturan Kılıçdaroğlu partiyi ikiye bölmüş durumda.

Bu bölünmenin, ileriki günlerde resmileşmesi kulislerde en dikkat çeken konu.

Mesyascope'tan Göksel Göksu, CHP kulislerini yazdı.

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YENİ PARTİ KURULUYOR: EKİM PARTİSİ

Buna göre kulislerde Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi durumunda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilerin yani bir parti kuracağından söz ediliyor.

Partinin adının da İmamoğlu'nun isminin kısaltılmasından oluşturulan EKİM Partisi olması bekleniyor.

SOVYET DEVRİMİ ÇAĞRIŞIMI

Bir yandan da yeni parti ismi şimdiden esprilere konu olmuş durumda.

"Sovyet devriminin Ekim’inden dolayı değil” açıklaması yapmak zorunda hisseden CHP'li isimler, İmamoğlu'nun kısaltmasına dikkat çekiyor.