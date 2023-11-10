CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anıtkabir'de açıklamalar CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki törenin ardından yaptığı açıklamada, "Ana muhalefet partisi sorumluluğu ve ileri dönemde devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleri ile hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak" dedi.

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DHA

Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yılında anıyor…

Yurt genelinde saat 9’u 5 geçe hayat durdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise devlet erkanı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıtkabir’de ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katılan isimlerdendi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkıştık"

Törenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile merhabalaştıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Onun dışında sadece el sıkıştık. Meral Hanım'ı göremedim. O tarafa doğru dönemedim, ondan dolayı da üzüldüm, tokalaşmak istiyordum. Devlet Bey ile tokalaştık.



Tabii 10 Kasım olduğu için bir matem günü ondan yine karşılaştığımız, daha önce birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaş ile burada görüşme imkanı oldu. Ama Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 10 Kasım'da bu büyük matemde siyasi rekabetlerin olmadığı bir ortamda; Ata'nın huzurunda siyasi rekabet olmaz.

"CHP'ye saygılı davranan herkes aynı saygıyı görecektir"

Özel, yüksek yargı mahkeme başkanları ile törende teması olup olmadığı sorusu üzerine, "Yüksek yargı başkanlarının tümüyle görüştük. Biz CHP olarak muhalefet etmenin sorumluluğu içinde davranacağız. Ancak ana muhalefet partisi sorumluluğu ve ileri dönemde devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleri ile hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP'ye saygılı davranan herkes aynı saygıyı görecektir." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)