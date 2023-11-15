CHP kurultayında rüşvetin itirafları CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ile CHP Kadıköy üyesi Tolgahan Erdoğan, kurultayda dönen kirli pazarlığı ifşa etti.

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ensonhaber.com

13. seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki değişim rüzgarına da kaybetti.

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkan yardımcısı ve sözcüsü Özgür Özel, 2. turda kazanarak 13 yıl sonra CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

CHP'de delegelere rüşvet iddiası

Ancak CHP'deki bu değişim sürecinde iddialar, söylentiler ve kulisler birbiri ardına geldi. Delegelerin ikna sürecinde rüşvetin, hediyelerin havada uçuştuğu, karşılıklı al-verlerin yapıldığı iddiaları gündem oldu.

Artık parti dışından değil, partinin içinden de bu yönde açıklamalar geliyor.

Bunlardan sonuncusu, CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ile CHP Kadıköy üyesi Tolgahan Erdoğan'a ait.

Değişimcilere yakın isim Erkan Çakır'dan rüşvetin itirafları

Erkan Çakır, Ekrem İmamoğlu ve ona destek veren bir partili olan Ali Mahir Başarır'a yakın bir isim. Yine kurultay günü paraları dağıttığı iddia edilen Özgür karabat ile Özgür Çelik'le de yakınlığı var. Değişim kadrosunun tam da göbeğinde.

Erkan Çakır'ın bunları neden anlattığı bilinmez. Ancak sözleri, CHP'de taşları yerinden oynatacak.

İddialara göre Ekrem İmamoğlu'nun kurultaydan sonra CHP genel merkezinde kasanın başına geçirdiği Özgür Karabat, kurultay günü taşıdığı çantalarla insanlara para dağıttı. para alan delegelerden biri 1500 dolar alırken, kendisini kayda aldırdı. Ardından görüntüler karşılığında 10 bin dolar daha istedi.

Kılıçdaroğlu'na yakın partili de çakır'ın sözlerini doğruluyor

Özgür Karabat'ın çanta çanta dolar taşıdığını söyleyen isimse Tolgahan Erdoğan. Tolgahan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir isim. Ve uzun zamandır değişim adı altında kurultayda yaşanan kirli pazarlıkları anlatıyor: