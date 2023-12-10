CHP lideri Özgür Özel'den Ali Babacan'a taziye ziyareti

ANKA
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın acı günü...
Geçtiğimiz ay babasını kaybeden Ali Babacan şimdi de anne acısı yaşadı.
Babacan'ın annesi Güner Babacan bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
75 yaşındaki Güner Babacan için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.
Özgür Özel'den Babacan'a taziye ziyareti
Cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul eden Babacan'a bir ziyaret de CHP'den geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi Güner Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a taziye ziyaretinde bulundu.
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