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CHP lideri Özgür Özel'den Ali Babacan'a taziye ziyareti

CHP lideri Özgür Özel'den Ali Babacan'a taziye ziyareti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın vefat eden annesi Güner Babacan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul eden Babacan'a bir ziyaret de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.