CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan kurultayla ilgili açıklama

DHA

Seçimlerden istediği sonucu alamayan CHP adeta ikiye bölündü.

Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken diğer yanda mevcut yönetimle devam etmek isteyenler...

İşte bu soruların ışığında Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay hazırlıkları sürüyor.

38. Olağan kurultay için geri sayım sürerken, CHP Sözcüsü Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından basın açıklaması yaptı.

"Kurultayımız bir demokrasi şenliği olacak"

Hafta sonunda 38'inci kurultayı yapacaklarını belirten Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

Partimizin 100'üncü kuruluş yılında kurultayımız bir demokrasi şenliği olacak. Cumhuriyeti'mizin yeni yüzyılına birlik içinde güçlenerek gireceğiz. 100 yıl önce tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarından aldığımız miras asla vazgeçmemektir.



Cumhuriyet'imizin temel direği olan milletin egemenliğini tek kişinin vesayetinden kurtaracağız. Millet iradesinin tek tecelligahı Gazi Meclisi'miz olacak. İkinci yüzyılda şanlı Cumhuriyet'imizi hep birlikte eksiksiz bir demokrasiyle taçlandıracağız.