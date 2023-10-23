CHP'de 100. yıla özel af gündemde CHP'de kurultay öncesinde yapılacak son parti meclisi toplantısında 100. yıla özel, daha önce partiden ihraç edilen isimlere yönelik af seçeneği görüşülecek.

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Siyasette gündem CHP kurultayı...

İl ve ilçe başkanları belirlenen CHP'de sıra genel başkana geldi.

4-5 Kasım'da tapılacak olağan kurultayda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel yarışacak.

Bu tarihi yarış öncesinde parti meclisi son kez toplanıyor.

İhraç edilenlere yönelik 100. yıla özel af

Toplantının gündemi de belirlendi. Kurultay öncesi hazırlıkların ele alınacağı toplantıda sürpriz bir gündem maddesi daha var; af!

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre partide, Cumhuriyet'in 100. yılına özel af hazırlığı yapılıyor.

Af şartı: Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak

Buna göre daha önce partideki söylemleri nedeniyle ihraç edilenlere geri dönme fırsatı verilecek. Burada af şartı ise yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak...

Bu kapsamda parti meclisi üyelerine iletilen gündem metninde, 100’üncü yıl affına ilişkin "Partimizin 100. Yılı münasebetiyle kadına karşı ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere bağışlanma isteklerinin kabul edilmesi konusunda prensip kararı alınmasının görüşülmesi” ifadeleri yer aldı.

Kimler affedilebilir

Söz konusu afla birlikte, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mehmet Sevigen, Yaşar Okuyan ve Öztürk Yılmaz gibi isimlere CHP'ye dönüş izni verilmesi bekleniyor.