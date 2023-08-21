CHP'de Ankara için yeni aday önerisi: İçimizden aday çıkartalım İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden adaylığını açıkladıktan sonra gözlerin çevrildiği Ankara'da CHP içinde Mansur Yavaş dışında bir aday gösterilmesi gündemde. Partililer sağcı aday istemezken, "Neden CHP kendi başına kazanamasın" anlayışıyla Levent Gök'ü öne sürdü.

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Mayıs seçimlerinde aldığı ağır yenilginin gölgesinde yerel seçimlere hazırlanan CHP'de şimdi de adaylık kavgası başlıyor.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaktan vazgeçip belediyede devam kararı alınca gözler Ankara'ya çevrildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan henüz devam ya da tamam şeklinde bir açıklama gelmezken CHP içinde tartışmalar başladı.

CHP'de Ankara için Levent Gök sesleri

Beklenti Yavaş'ın tekrar aday olması yönünde fakat parti içi kulislerde önceki dönem milletvekillerinden Levent Gök’ün de aday olabileceği konuşuluyor.

Seçim sonrası başlayan değişim sürecini örnek gösteren ve Yavaş'ın sağcı bir aday olduğunu ileri süren partililer, CHP’nin kendi içinden aday çıkartabileceğini belirtiyor.

"Neden sağcı aday?"

Ankara’da Yavaş’ın yeniden adaylığı konusunda kararsız olan partililer, Akşener'in de 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaların neler getirebileceğinden kuşkulu.

Neden 'sağcı aday' sorusunu soran partililer, kendi içlerinden partili birini konusunda Kılıçdaroğlu'na baskı yapıyor.

"CHP'li adayla da kazanabiliriz"

Partililerin motivasyonu ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “CHP’nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü ya?” sözleri.

Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan CHP'liler "Neden CHP kendi başına kazanamasın ki? Bu gibi açıklamalar olmaması için Ankara’da kendimizden bir aday gösterebiliriz. Sağ değil, CHP’li bir adayımız olsun” ifadelerini kullanıyor.