CHP'de İstanbul ilçe seçimleri sona erdi! İşte il başkanlığı için öne çıkan isimler İlçe seçimleri sonucuna göre genel merkezci delegelerin ağırlığı hissedilen CHP İstanbul kadrolarında, İstanbul il seçimi öncesinde 3 farklı gruba yakın Onursal Adıgüzel, Gürsel Tekin ve Müslüm Sarı gibi isimler kulislerde konuşuluyor

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Genel seçimlerden hüsranla çıkan CHP'de kongre süreci devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe kadroları seçiliyor.

En önemli şehirlerden biri olan kongreye 196 seçimli delegesi dışında 240 delege gönderecek İstanbul örgütünde ilçe seçimleri tamamlandı.

İstanbul il seçiminde sürpriz sonuçlar

Buna göre sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

Kurultay öncesi ilçelerdeki mevcut başkanların ve genel merkezin kurultay seçimini hesaba katarak gösterdikleri adaylar tepki çekti.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre genel merkez ve değişimcilerin yanında üçüncü bir grup ortaya çıkarken, bu grup gösterilen adayların karşısındaki adaya oy vererek tepkisini gösterdi

CHP'de üçüncü 'uzlaşı' yolu

İstanbul genelinde ise değişimciler ve genel merkezin kazandığı ilçe sayılarına göre parçalı bir tablo ortaya çıktı.

İlçe sonuçlarını 'Genel Merkezciler' önde kapatırken il seçiminden önce genel merkezin eli rahat görünüyor.

Buna karşın İstanbul il seçimi bu durumu tersine çevirebilir.

İstanbul için ismi geçen CHP'liler

Burada ise devreye İstanbul'da seçilecek başkan giriyor. İstanbul'da göreve gelecek başkan ve yönetimi kurultayda dengeleri değiştirebilir.

Bu kapsada değişimciler, genel merkez ve ilçele seçimlerinde ortaya çıkan üçüncü yol için ayrı ayrı isimler gündeme geliyor.

Değişimcilerin olası adayları arasında Onursal Adıgüzel, Özgür Çelik’in adı geçerken genel merkez grubu adına Selçuk Sarıyar, Müslüm Sarı, Mehmet Ali Yüksel’in ismi kulislerde dolaşıyor.

Gürsel Tekin, Necdet Saraç ve Cemal Canpolat, uzlaşı adayı olarak gündeme gelen isimler.

Bu isimler arasından sıyrılarak İstanbul İl Başkanı olacak CHP'li genel başkanlık yarışında da etkisini ortaya koyacak.