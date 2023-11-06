CHP'de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oy verme işlemi sona erdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.

AA & Ensonhaber

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından 1366 delege​​​​​​​ 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için 23 sandıkta süren oy verme işlemi sona erdi.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

Özgür Özel'in anahtar listesi

Parti Meclisi için CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi de delegelere dağıtıldı.

Özgür Özel'in listesinde PM için 70 isim; Bilim, Yönetim, Kültür Platformu için 12 isim; Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim yer alıyor.

Özel'in 70 kişilik PM listesinde Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalın Halıcı, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, İsmail Atakan Ünver ve Eylem Ertuğ Ertuğrul olmak üzere 17 milletvekili bulunuyor.

Özel'in listesinde mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) ise Tahsin Tarhan yer buldu.

Listede Ali Haydar Fırat, eski genel başkan yardımcılarından Erdal Aksünger, eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve CHP'nin ilk başörtülü PM üyesi olan Sevgi Kılıç da yer aldı.

Anahtar listede önceki PM'den Gökhan Zeybek, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Tahsin Tarhan, Gamze Taşçıer, Ahmet Hakan Uyanık ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 9 isim de bulunuyor.

Kumpas davasında yargılanan komutan da listede

Kumpas davasında yargılanan komutan da listede

Özel'in Bilim, Kültür Yönetim Platformu (BYKP) listesinde ise 12 isim bulunuyor, bu isimlerden 8'i Parti Meclisi'ne direkt girecek.

Listede yer alan Gökçe Gökçen, Gülşah Deniz Atalay ve Armağan Erdoğan cinsiyet kotası nedeniyle PM'ye girecek.

BYKP listesinde mevcut PM üyesi Ali Rıza Erbay ve Fethi Açıkel de yer aldı.

Listede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpası askeri casusluk davasında 3 yıl hapis yatan ve daha sonra göreve iade edilen Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da bulunuyor.

YDK listesi 15 isimden oluştu

Özel'in Yüksek Disiplin Kurulu listesinde ise şu isimler yer alıyor:

Ekincan Aksoy, Esin Fatma Temel, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, İsmail Emre Telci, Deniz Çakır, Özkan Tice, Muhittin Tığlı, Özgür Sağlam, Deniz Demiröz, Ali Balta, Aysemin Gülmez, Ayça Akpek, Nurdan Yücel, Hümeyra Akkuş

PM'de 52 üye adaylar arasından seçilirken listedeki 8 üye ise Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından belirleniyor.

BYKP seçimlerinde Genel Başkan, toplam 12 aday gösteriyor ve delegeler bu adaylardan 8'ini seçiyor.