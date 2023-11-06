CHP'de Parti Meclisi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.

AA

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı tamamlandı.

İki gün gece geç saatlere kadar süren yorucu maratonun sonunda Özgür Özel yeni genel başkan olurken parti yönetimi de belli oldu.

Yeni yönetimin ilk toplantı tarihi de belirlendi.

Buna göre yeni Parti Meclisi (PM), ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.

MYK belirlendi iddialarına yalanlama

CHP'den yapılan açıklamada, bazı mecralarda CHP'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listelere yer verildiği, haberler yapıldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "CHP'nin MYK üyeleri, cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecek." ifadesi kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)