CHP'deki değişimden sonra muhalefette ittifak arayışı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun denklemden çıkarak Özgür Özel yönetimine geçilmesine İyi Parti'den sıcak bakılırken Meral Akşener'in tespitlerine haklılık tescili bekleniyor. Kurultayda Selahattin Demirtaş'a selam gönderilmesine rağmen ise HEDEP, duruma temkinli yaklaşıyor.

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CHP'deki değişim muhalefeti hareketlendirdi...

13 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda deviren Özgür Özel, yeni genel başkan oldu.

CHP Parti Meclisi'nde (PM) de 9 fire dışında büyük çoğunluk elde eden Özgür Özel, CHP'de yeni dönemi başlatıyor.

Bu kapsamda 11 Kasım'da PM toplantısı yapılarak 1-2 gün içinde MYK üyeleri belirlenecek. Yeni MYK'da ise yerel seçim çalışmaları ve yeni ittifak olanakları üzerinde hızla çalışılmaya başlanacak.

Muhalefette ittifak arayışı

CHP'de değişim hızla gerçekleşirken mayıs seçimindeki ağır mağlubiyet nedeniyle dağılan muhalefet ittifakında yeni arayışlar başladı.

Kurultay süreci boyunca İyi Parti ile ittifak için olumlu mesajlar veren Özel'e, İyi Parti'den cevap geldi.

"Akşener'in haklılığını tescilleyin görüşelim"

Partinin önemli isimlerinin, yeni ittifak için CHP'den daha belirgin açıklamalar gelmesini bekledikleri kulislerde yer alan haberlerden.

Buna göre beklenti, seçim sonrasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tespitlerinin CHP tarafından net şekilde tescillenmesi.

Bu kapsamda CHP'den daha net mesajlar gelmesi durumunda İyi Parti'den de daha net adımlar gelebileceği ifade ediliyor.

Demirtaş'a selam HEDEP'e yetmedi

Dağılan 6'lı masa ve Millet İttifakı'nın görünmez üyesi HEDEP ise CHP'ye temkinli yaklaşıyor.

Kurultay konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi de HEDEP'i ikna etmedi.

HEDEP kulislerinde, erken karar vermeye gerek olmadığı, CHP'de yaşanan değişimi bir süre daha gözlemlenmesi gerektiği konuşuluyor.