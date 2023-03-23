CHP'li Engin Özkoç ve İYİ Partili Dervişoğlu, HDP sorusunu duyunca apar topar kaçtı İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğinin sorulması üzerine basın toplantısını sonlandırarak kürsüden uzaklaştı.

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine haftalar kaldı.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan.

Millet İttifakı da tüm tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için karar aldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ise aday göstermeyecekleri duyurdu.

Kılıçdaroğlu için YSK'ya başvuru

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin başvuru 6'lı koalisyonun ortakları tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin evrakı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu imzaladı.

Basın toplantısında ilginç anlar: Dağılın abi

İYİ Partili Dervişoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada başvurularının kabul edildiğini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibarıyla 13'üncü cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bir muhabirin HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini sorması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dağılın abi" diyerek araya girdi ve kürsüdekiler soruyu yanıtsız bırakarak alandan apar topar uzaklaştı.