CHP'li Murat Karayalçın: Seçimdeki başarısızlığın nedeni CHP'nin düşük siyaset kapasitesidir CHP'li Murat Karayalçın, milletvekili seçimlerinde alınan başarısızlığın sebebi olarak CHP örgütlerine yüklenerek, "Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir." dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan ve 2. tura kalan seçimi 28 Mayıs'ta noktalamıştı.

Sandıktan zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

CHP'de ise parti içinde suçlu arayışları sürerken, koltuğunu terketmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkiler giderek büyüyor.

Daha önce 6'lı masanın dağıtılması halinde bunu yapan kişinin büyük bir vebal altına gireceğini söyleyen Eski SHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, alınan hezimetin ardından bu kez CHP örgütlerine yüklendi.

"Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütündeki düşük siyaset kapasitesidir"

Karayalçın, Twitter hesabından, Meclis seçimindeki başarısızlığın sebebini şöyle açıkladı:



"Sayın Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Adil olmayan bir seçimde alınan yüzde 48’lik oy ciddi bir kazanım olarak görülmelidir. Ancak partimizin TBMM seçiminde, hem de

dört partiyle birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir.



Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti. Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir."

"Örgütümüz yıllardır, broşür-afiş-pankart işleri ile sınırlı olan bir çalışma içine kapatıldı"

Sözlerinin devamında Karayalçın şunları yazdı: