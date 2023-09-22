CHP'li Özgür Karabat: "Delegelerimiz dosttur, kardeştir" Ensonhaber yayınına konuşan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kurultay öncesi partisinde delegeler arasında bir kriz olmadığını, bunun yanında kendisinin de değişimden yana olduğunu belirtti.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde 13. seçim hezimetini yaşayan CHP'de değişim rüzgarları devam ediyor.



Kurultay öncesi Özgür Özel adaylığını resmen ilan ederken, partideki milletvekilleri de taraflarını belirginleştirmeye başladı.

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kavga ve gerilimin eksik olmadığı CHP kurultaylarının aksine, delegelerin birbirine dost ve yoldaş olduğunu belirterek, CHP'nin hem genel başkan adayları hem de yerel seçimler hakkında şunları söyledi:

Özgür Özel iddialı bir aday

Demokratik ve önemli bir yarışın bizi beklediğini söylemem gerekir. özgür Özel de bu noktada adaylığı anlamlıdır. Partideki demokratik ytarışa anlam katacağına zenginleştireceğine inanıyorum. Özgür Özel, iddialı bir adaydır.

Ekrem Bey İstanbul'la özdeşleşti

Ekrem Bey'den belediye başkanı olarak memnunlar. Kendi evlatları olarak görüyorlar. Bütün İstanbul'la özdeşleşmiş durumda. Özellikle genç İstanbul seçmeniyle arasında ciddi bir köprü oluşturmuş durumda.

Delegelerimiz birbirine dost ve yoldaştır

CHP delegeleri siyaseten dosttur ve yoldaştır, kardeştir. Karşısında olsalar da tanırlar. O yüzden geçişkenlikler olabilir. Karşısına aday çıksa bile hiçbir CHP'li ona saygısızlık etmez. Seçildiği zaman da onunla birlikte yürümeye devam eder. CHP'de bir kurumsal kimlik vardır. Kurultayımız oluşana devam edene kadar sayın Kılıçdaroğlu genel başkanımızdır. Söyledikleri tüzük hükmünde geçerli ve kıymetlidir.

Yeni kadrolar ve politikalar gerekli

Parti içinde başka bir adaya yakın olmak ya da desteklemek, -buna Özgür Özel de dahil olmak üzere- genel başkanın varlığını inkar etmek anlamına gelmez. Sayın genel başkan, Türkiye'yi yönetecek kadar kıymetli gördüğümüz, Cumhurbaşkanı adayı yaptığımız bir kişidir. Dolayısıyla elbette sayın genel başkanın fotoğrafı önünde yayına katılmak bize onur verir. Ama şahsi fikrim, yeni kadroların ve politikaların gerekli olduğunu düşünüyorum.



