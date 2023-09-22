CHP'li Zeynel Emre'den kurultay çıkışı: Kemal Kılıçdaroğlu büyük farkla kazanacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, il ve ilçe kongrelerinde genel merkez destekçilerinin değişimcilerle farkı açtığını, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi çok büyük bir farkla kazanacağını söyledi. Emre, "Arada uçurum var" dedi.

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CHP'de kurultay için geri sayım devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında geçmesi beklenen yarış her geçen gün kızışıyor.

Bu süreçte il ve ilçe kongreleri yapılıyor.

Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, kurultay gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından biri olan Emre, Kılıçdaroğlu’na haksızlık yapıldığını söyledi.

CHP’nin bütünlüğünün korunamamasının mevcut rejimi kalıcılaştıracağını savunan Emre, il kongrelerinde Genel Merkez ve Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu ve büyük kurultayda Kılıçdaroğlu’nun açık ara kazanacağının altını çizdi.

"Arada uçurum var"

Emre şöyle konuştu:

"Kongrelere ilişkin de benim gördüğüm şu; arada bir uçurum var. Fark çok büyük. Şu ana kadar olan illere bakın, il başkanlarını arayın. Çok büyük bir kısmı genel başkana haksızlık yapıldığını, bu yerel seçime onun liderliğinde gidilmesi gerektiğini söyler.

Partinin böyle bir kavgalı görüntü, parçalanma görüntüsü vermemesi gerektiğini o nedenle genel başkana oy vereceklerini söylüyorlar.

"Kılıçdaroğlu açık ara kazanır"

Mesela İzmir il başkanı. Daha yeni seçildi, en büyük üçüncü il. Bursa en büyük dördüncü il. Bu hafta sonu Ankara seçilecek. Kim seçilir bilmiyorum ama seçilir seçilmez arayıp sorun.

Ya da Şanlıurfa; büyükşehirdir, çok delegesi vardır. Konya arayıp sorun. Seçilenlerden delege sayısı çok olan yerleri söylüyorum. Tabloyu görüyorsunuz. Bu böyle örtülecek, saklanacak bir iş değil ki. Kurultayda Kılıçdaroğlu açık ara kazanır."