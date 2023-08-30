CHP'lilerin Kemal Kılıçdaroğlu ile 13. Zafer Bayramı 101. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine Kemal Kılıçdaroğlu, 12 seçim mağlubiyeti ile 13. kez CHP Genel Başkanı unvanıyla katılıyor.

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Bugün Türk tarihinin en önemli günlerinden biri.

Bundan 101 yıl önce bağımsızlık için canını seve seve veren vatan evlatları, Anadolu'nun Türk yurdu olmaktan başka bir kaderi olmadığını tüm dünyaya gösterdi.

101 yıl sonra o kutlu gün, 30 Ağustos hala coşkuyla kutlanıyor.

Türk halkının ortak sevinci değilmiş edasıyla laik kesimin sahiplendiği bu özel günde muhalifler çoğunlukla buruk bir sevinç yaşıyor.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden alınan ağır yenilgiyle kutlamalara katılan muhaliflerin bir diğer sorunu ise Kemal Kılıçdaroğlu.

13 yılda 12 yenilgi

13 yıllık genel başkanlık döneminde zafer şöyle dursun, 12 seçim mağlubiyeti yaşayan Kılıçdaroğlu, yine CHP'lilerin genel başkanı olarak kutlamalara katılacak.

Ağır seçim mağlubiyetinden sonra başlayan fakat bir sonuca varamayan değişim rüzgarının sönmesiyle koltuğunu yeniden sağlamlaştıran Kılıçdaroğlu'nun, partinin başında daha kaç Zafer Bayramı kutlamasına iştirak edeceği merak konusu.

Aynı şekilde CHP'lilerin, partinin ve ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda, 12 kez mağlup olmuş bir genel başkanı kaç kutlamada daha göreceği herkesin merak ettiği bir konu.