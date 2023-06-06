CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu CHP, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü Meclis Başkanı adayı gösterdi.

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14 Mayıs seçimi ile dağılımı belli olan TBMM'de 28. Dönem başladı.

Yemin töreninin geride kaldığı süreçte geçici başkanlık görevini, Meclis'in en yaşlı üyesi olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yürütüyor.

TBMM yakın zamanda yeni başkanını da seçerek yeni dönemin sorunlarına eğilecek.

AK Parti, bu kapsamda İstanbul Milletvekili ve Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u aday yaptı.

CHP'nin adayı belli oldu

Süreç devam ederken CHP'nin adayı da belli oldu.

Ana muhalefet partisi, TBMM Başkanlığı'na Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü aday gösterdi.

Böylece 7 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde adaylar belirlenmiş oldu.

İlk turda 400 oy şartı

Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk turunda 400 oy şartı aranıyor.

Bu rakamın bulunamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak.

Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı olacak.