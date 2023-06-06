CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
ensonhaber.com

14 Mayıs seçimi ile dağılımı belli olan TBMM'de 28. Dönem başladı.

Yemin töreninin geride kaldığı süreçte geçici başkanlık görevini, Meclis'in en yaşlı üyesi olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yürütüyor.

yakın zamanda yeni başkanını da seçerek yeni dönemin sorunlarına eğilecek.

AK Parti, bu kapsamda İstanbul Milletvekili ve Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u aday yaptı.

CHP'nin adayı belli oldu

Süreç devam ederken CHP'nin adayı da belli oldu.

Ana muhalefet partisi, TBMM Başkanlığı'na Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü aday gösterdi.

Böylece 7 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde adaylar belirlenmiş oldu.

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

İlk turda 400 oy şartı

Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk turunda 400 oy şartı aranıyor.

Bu rakamın bulunamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak.

Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Başkanı olacak.