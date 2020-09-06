Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası haklarını kullanarak artırdığı enerji arayışı faaliyetleri, başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere, bazı batılı ve çevre ülkeleri rahatsız etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması için NATO'nun yanında Avrupa Birliği de devreye girdi.

ERDOĞAN, "HAVUÇ-SOPA" GÜZELLEMESİ YAPAN MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemi kulanacağız, Türkiye'nin bize saygı göstermesi gerek" diyen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

"AB, ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

"ADİL, TARAFSIZ VE OBJEKTİF OLUN"

Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını ifade etti. Erdoğan, AB kurumlarını ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda adil, tarafsız ve objektif kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti.

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