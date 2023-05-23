Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artvin saldırısında hedef Kılıçdaroğlu değildi

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2016 yılında Artvin’e giden CHP konvoyuna Ardanuç mevkiinde roketli terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Saldırı sonucunda Jandarma Er Fatih Çaybaşı şehit olurken, iki asker de yaralanmıştı.

Terör örgütü PKK ise saldırıyı üstlenmiş ancak hedefin Kemal Kılıçdaroğlu olmadığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu ise çıktığı her televizyon programında kendisini 'terör örgütü PKK'nın saldırdığı tek siyasetçi' olarak tanımlıyor.

TRT Haber'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'dan aldığı desteğe değinerek şu cümleleri kurdu:

"PKK elebaşları ikinci turda da Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz diye açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalar gösteriyor ki Kılıçdaroğlu, sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Gücünü onlardan alıyor. Rabb'im kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Böyle bir utanç yaşatmasın."

Artvin saldırısına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu şahsın, PKK'nın saldırdığı tek siyasetçi olduğu iddiası da safsatadır. PKK bu eyleminden dolayı çıkıp 'Hedefimiz ne CHP ne Kılıçdaroğlu idi.' diyerek özür dilemiştir. Bu kadar açık, ortada. Kılıçdaroğlu, bir askerimizin şehit olduğu o menfur saldırıyla ilgili PKK'nın adını anmaktan özenle kaçınmıştır. Daha kundaktaki bebekleri, sivilleri, kadınları, öğretmenleri katlederken bir kez olsun pişmanlık duymayan caniler, niçin Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemiştir? CHP Genel Başkanı'nın çıkıp bunu millete dürüstçe açıklaması gerekir."