Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum Amerikan PBS kanalına verdiği mülakatta Rusya'ya güvenip güvenmediği sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'nın Türkiye'yi 50 yıldır AB kapısında beklettiğini hatırlatarak iki tarafa da aynı oranda güvendiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu toplanıyor...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'nin New York şehrinde.

Erdoğan bugün, BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Bu hitaptan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamda Amerikan PBS kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Rusya ve Putin ile ilişkiler ve bu kapsamda tahıl koridorunun yeniden canlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'na, Putin ve Rusya'ya güvenip güvenmediği sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya en az Batı'ya güvendiği kadar güvendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: