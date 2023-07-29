Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevinde muharrem ayı iftarına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla Ali Baba Sultan Cemevi'nde düzenlenen iftarda Alevi Dedeleri ile bir araya geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Dedeleri ile buluştu. İstanbul'un Pendik ilçesindeki Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Cumhurbaşkanı, cemevindeki programda katılımcılarla iftar yaptı. Yemekten sonra cemevi yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyeler takdim etti. Erdoğan'a yoğun ilgi Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Aşure günlerini kutladı. Cumhurbaşkanı'na cemevi dışında da yoğun ilgi vardı.