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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dedeleri ile buluştu.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevinde muharrem ayı iftarına katıldı

Cumhurbaşkanı, cemevindeki programda katılımcılarla iftar yaptı.

Yemekten sonra yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyeler takdim etti.

Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Aşure günlerini kutladı.

Cumhurbaşkanı'na cemevi dışında da yoğun ilgi vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevinde muharrem ayı iftarına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevinde muharrem ayı iftarına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevinde muharrem ayı iftarına katıldı