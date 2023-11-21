Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Cezayir'e yapacağı resmi ziyarette ikili ve bölgesel meselelerin yanında en önemli gündem maddelerinden biri de İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki durum olacak.

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Almanya'da yaptığı açıklamalar dünya basınında yankılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor.

Erdoğan'ın sıradaki durağı Cezayir olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un daveti üzerine bugün Cezayir'e gidecek.

Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurma yönündeki çabaları sürerken İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi sonrasında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk bölgesel ziyaretini İsrail'e karşı tutumuyla öne çıkan Cezayir'e yapması önem taşıyor.

İki ülke arasındaki iş birliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı iki cumhurbaşkanının riyasetinde ilgili bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir'de icra edilecek.

Toplantı kapsamında yapılacak görüşmelerde son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Gazze Şeridi'nde son durum

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Toplantı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.