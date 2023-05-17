Cumhurbaşkanı Erdoğan: Defne'de Van'da Kılıçdaroğlu kazandı, ayrım yapmadık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesinde ve Van'da, yapılan tüm hizmetlere rağmen Kılıçdaroğlu'nun kazandığını, ayrım yapmadıklarını vurguladı.

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CNN Türk - Kanal D Ortak Yayını’na konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair gazeteciler Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Muhalefetin yönetimindeki belediyelere hizmet gitmediği iddialarını da değerlendiren Erdoğan, depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay'ın Defne ilçesini ve Van'ı örnek gösterdi.



"Bize oy çıkmıyor demedik"

Sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaretlerin anımsatılmasının ardından,

Siz diyorsunuz ki 'Defne'ye hastane yaptık.' Defne'de Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkan oyu biliyor musunuz? Yüzde 80. Yani şimdi siz şöyle mi demeniz gerekecek. 'Onlar bana oy vermedi, ben oraya niye hastane yapıyorum?' Böyle bir anlayış olabilir mi?

değerlendirmesi üzerine Erdoğan,

Haşa. Zaten biz oranın bize olan oy noktasındaki yaklaşımını biliyoruz ama benim için Defne'de ölen insanlar önemli, oradaki yaralı insanlar önemli. Devletsen, oraya yapılması gereken hizmeti en yüksek seviyede yapman gerekiyor.

diye konuştu.

"Deprem bölgesinden size oy çıkmasaydı, AK Parti'ye azıcık oy çıksaydı ve seçilmiş olsaydınız siz ne yapacaktınız, hizmet etmeyecek miydiniz?" sorusu üzerine de Erdoğan,

Haşa. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerek cumhurbaşkanlığım dönemlerinde böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım.

ifadesini kullandı.

"Milletimizin her ferdine hizmet için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk, koyuyoruz"

Van depremini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Van, bizim yüksek oy aldığımız bir il değil ama Van depreminde daha ikinci akşam kendim orada oldum ve bütün Bakan arkadaşlarımı seferber ettim ve bütün o yıkılmış olan yerde, belediye başkanı muhalif bir partidendi malum, sular kesildi büyükşehirlerde su olayını çözme görevi büyükşehir belediye başkanınındır. Adam müdahale etmiyor. Müdahale etmeyince o zaman Veysel Bey'e dedim ki 'Veysel Bey, süratle DSİ'yi buraya sok ve buranın su sorununu hemen anında çöz.' Bizim Van'dan Erciş'e kadar adeta Van Gölü'nün etrafında yalılar yapar gibi konutlar yaptık. 'Burada bize oy çıkmıyor.' filan demedik. Biz oradaki bu süreci devam ettirdik.

"Bu kadar hizmete rağmen, Van'da ikinci partiyiz"

Şu anda bile Van'da bu kadar hizmete rağmen ikinci parti konumunda olduklarını dile getiren Erdoğan,

Bu demek değil ki 'Ben Van'ı ihmal edebilirim.' Hayır. Batıda neyse ben doğuda da güneydoğuda da aynı hizmeti vermek mecburiyetindeyim. Neden? Çünkü sen bu sorumluluğu üzerine aldığına göre bu ülkenin, 780 bin kilometrekarenin tamamı bu hizmete layıktır ve bu hizmeti vereceksin. Şimdi burada tabii biz milletimizin her bir ferdine hizmet için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk, koyuyoruz ve hayatımızı biz bu ülkenin her şehrine adeta vakfettik.

diye konuştu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 50 bin kişinin hayatını, çok sayıda kişinin uzuvlarını kaybettiğini söyleyen Erdoğan,

Biz bunları ihmal edebilir miyiz? Hangi partiye oy verirse versin. Kucaklayacaksın, gereken bütün ihtiyaçlarını gidereceksin. Bazıları hala annesinin, babasının öldüğünü bilmiyor.

ifadesine yer verdi.