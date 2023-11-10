Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Scholz, 17 Kasım'da görüşecek

İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya gidiyor.
Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 17 Kasım Cuma günü başkent Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı.
Ana gündem Orta Doğu
Hoffmann, görüşmenin ana gündem maddesinin Orta Doğu olacağını, ayrıca NATO ve göç konularının da ele alınacağını ifade etti.
Erdoğan ve Scholz'un bir baş başa görüşme yapması ve ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Görüşmeden sonra Erdoğan'ın, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya gelmesi planlanıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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