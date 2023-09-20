Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi ABD'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin New York kentindeki diplomasi trafiği devam ediyor.

78'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Türkevi'ne geçen Erdoğan, ikili görüşmeleri de sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirterek barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.