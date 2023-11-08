Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçak “TUR” ile indiği havalimanında Türk ve Özbekistanlı yetkililer tarafından karşılandı.
Erdoğan, KKTC'li mevkidaşı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan'a birçok diplomat ve bürokrat eşlik ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özbekistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik ediyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış