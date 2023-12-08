Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşı Osmani-Sadriu ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2023'teki konuşmasının ardından Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Osmani-Sadriu arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

"İsrail savaş suçlarının hesabını vermeli"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları çerçevesinde son gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: