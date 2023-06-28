Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlarının bayram programları belli oldu
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Genel seçimler sonrası yoğun geçen siyaset gündeminde arası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'da ailesi ile birlikte Ankara dışında olacak.

Kılıçdaroğlu ailesi ile Ankara dışında olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bayramı Ankara dışında ailesi ile birlikte geçirecek.

Bahçeli ve Akşener bayramda Ankara'da olacak

MHP Genel Başkanı geleneği bozmayacak, bayramı Ankara’da karşılayacak.

MHP lideri bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek ve parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

İYİ Parti Genel Başkanı ise bayramda Ankara'da ailesi ile olacak.