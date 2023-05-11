Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir destek de Sırp lider Dodik'ten geldi Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini ifade etti.

AA

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik açıklamalar yaptı.

Srna haber ajansına konuşan Dodik, Erdoğan'ın bölgedeki huzur ve istikrarı koruduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki ve dünyadaki durumu istikrara kavuşturmaya kararlı bir barış ve diyalog adamıdır" dedi.

Bosnalı Sırp lider Dodik, Erdoğan'ın Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasası'na saygı duyurduğunu ve bu durumu takdir ettiklerini bildirdi.

Erdoğan'ın Bosna Hersek'e dostane ilişkilerle yaklaştığını belirten Dodik, "Aslı bizim bölgemizden olan Türk vatandaşlarını 14 Mayıs'taki seçimlerde geçtiğimiz dönemde ülkesine sahip çıkarak liderliğini kanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy kullanmaya davet ediyorum. Onun vatanseverliği ve kararlılığı sayesinde Türkiye bugün gelişmiş ve modern bir ülkedir" açıklamasında bulundu.