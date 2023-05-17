Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur paylaşımı: Davamız büyük yarınlar aydınlık Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımına, "Davamız büyük, yarınlar aydınlık" notunu düştü.

ensonhaber.com

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 49.5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy fark attı.

Vatandaşlar cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

İkinci turda ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

"Davamız büyük, yarınlar aydınlık"

AK Parti, seçim sürecinde çektiği özgün reklam filmleriyle dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir klip daha yayınladı.

Erdoğan'ın, "Davamız büyük, yarınlar aydınlık. Haydi! Büyük Türkiye zaferi için! 28 Mayıs'ta haydi sandığa!" notunu düştüğü paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.