Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temasları sürüyor: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki ikili görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, Türkevi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrindeki ikinci gününde de ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, konuklarını Türkevi'nde kabul ediyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

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