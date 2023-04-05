Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi sözleri efsane bir videoyla yeniden dolaşıma girdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunu duyurduğu zaman kullandığı gerçekleştirdiği efsane konuşma AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın videosuyla yeniden gündeme geldi.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimleri artık çok yakın.

Seçim heyecanı artarken partilerin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti İstanbul Teşkilatı da çalışmalarını sürdürüyor.

"Türkiye'nin yüzyılı senin yüzyılın olacak"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından beğeni toplayan bir video paylaştı.

AK Parti döneminde Türkiye'de gerçekleşen dev projeler ve hizmetlerden kesitler bulunan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunu açıkladığı zaman kullandığı, "Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Kutlu olsun! Vu bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buna inanın. Bugüne kadar güvendiğiniz gibi bundan sonra da bizlere güvenin" ifadelerine yer verildi.

Video, "20 yılda yaptıklarımız milletimin yıldızıdır parlayacak, Türkiye'nin yüzyılı senin yüzyılın olacak" sözleriyle sonlanıyor.