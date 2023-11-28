Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Özbekistan enformasyon heyetiyle görüştü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikaları Başkanı Komil Allamjonov ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sherzod Asadov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikaları Başkanı Komil Allamjonov ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sherzod Asadov ile bir araya geldi.

İletişim, medya ve enformasyon alanında iş birliği değerlendirildi

İki ülke heyetlerinin katılımıyla gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iletişim, medya ve enformasyon alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iletişim ve medya ilişkilerinin geliştirilmesi için ortak projeler ve faaliyetler hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Bu kapsamda, haber ajansları, televizyon kanalları ve gazeteler arasında işbirliğinin artırılması, ortak program ve etkinliklerin düzenlenmesi, eğitim ve staj imkanlarının sağlanması gibi konular ele alındı.

Fahrettin Altun: "Kazan-kazan esasıyla iş birliğimiz artacak"

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Altun, "Türkiye ve Özbekistan ilişkileri her alanda olduğu gibi iletişim ve medya alanında da kazan-kazan esasıyla güçlü ve nitelikli iş birlikleri ile derinleşmeye devam edecek." dedi.

Allamjonov ve Asadov'a ziyaretleri için teşekkür eden Altun, iki ülkenin iletişim ve medya alanındaki iş birliğinin, ortak tarih, kültür ve kökenlere dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.