AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kuruluşunun 5. yıl dönümü dolayısıyla Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Altun, yaptığı paylaşımın yanında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın 5. kuruluş yıl dönümünün haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinden bugüne basın, yayın ve enformasyon alanında faaliyet gösteren tüm kurumların bize bıraktıkları emaneti devralarak 2018 yılından bu yana stratejik iletişimin kurumsallaşması çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Millet-devlet arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmeyi amaç edinen Başkanlığımız, “hakikat mücadelesi”nden taviz vermeden, kamuoyunu doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde bilgilendirmeye devam edecektir. Dezenformasyonla mücadeleden stratejik iletişime, halkla ilişkilerden kamu diplomasisine, basın yayın ve dijital medyadan Türkiye Marka Ofisi’ne kadar birçok alanda etkin bir şekilde faaliyet gösteren Başkanlığımız, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’nin itibarını ve marka değerini yükseltmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı “iletişimin yüzyılı” yapmak ve daha güçlü Türkiye için ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için hiç durmadan mücadele edeceğiz.



İletişim Başkanlığı olarak, 5 yıldır olduğu gibi hakikatin peşinde gitmeye, milletimizin sesi olmaya, Türkiye'nin haklı davasını, tezlerini güçlü bir biçimde uluslararası alana taşımaya ve gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz.



Bu vesileyle kıymetli desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başkanlığımızın bu günlere gelmesinde katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.