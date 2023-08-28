Daron Acemoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Kaybedilen kaçıncı seçim? Ekonomi alanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıkladığı geniş kadronun bir parçası olan ekonomist Daron Acemoğlu, art arda kaybedilen bu kadar seçimden sonra genel başkanın değişmemesinin başka ülkede yaşanamayacağını söyledi.

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Türkiye tarihi bir seçim dönemi geçirdi.

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan iki turlu seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ezici bir üstünlükle muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup ederek ipi göğüsledi.

Erdoğan'ın 5 yıl daha ülkeyi yönetme yetkisi aldığı seçimlerden sonra muhalefette değişim kavgası başladı.

Tabandan yükselen büyük tepkiye rağmen kulaklarını tıkayan ve yola devam kararı alan Kılıçdaroğlu, eleştirilerin hedefinde.

Ekonomi danışmanı da Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Kılıçdaroğlu'na son eleştiri, 3 Aralık'ta büyük umutlarla düzenlenen ve ABD'li Jeremy Rifkin ile birlikte İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi toplantısına uzaktan bağlantıyla katılan ekonomist Daron Acemoğlu'ndan geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımının en önemli isimlerinden biri olan Acemoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 12 kez seçim kaybetmesine rağmen hala görevi bırakmamış olmasına dikkat çekti.

"Bu kadar seçim kaybedip gitmeyen yok"

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Acemoğlu, bu durumun başka bir ülkede yaşanamayacağını söyledi.

Acemoğlu şöyle konuştu: