ANKA

Genel seçim hezimeti sonrası dağılan 6'lı masanın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlerde Saadet Partisi ile ittifak kurma konusunda anlaştı.

Tek başına iktidar olma hayallerinden vazgeçmediklerini her fırsatta dile getiren Davutoğlu, ilk kez cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.



Partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"Siyasette hiçbir zaman iddiasız olmadım"

Siyasette hiçbir zaman iddiasız olmadım. Ne ilim hayatımda ne de siyasi hayatımda iddiadan vazgeçtim. Makamdan vazgeçtim, iddiamdan vazgeçmedim. İktidardan vazgeçtim, ilkelerimden vazgeçmedim. Çünkü şunu bilir, şuna inanırım. En güçlü kişi kendisiyle ve inandığı değerlerle barışık olan kişidir. En güçlü saraylardan oturan, servetlere sahip olan değil inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan kişidir. Biz yaşadığımız gibi inananlardanız. İnandığımız gibi yaşamaya çalışanlardanız. Tabii ki gönlümüz isterdi ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde sizlerin gönlünde yatan kararla, düşünceyle biz aday olalım. Ama bir şey daha vardı benim hayatımda ilke edindiğim. Bu parti, önce ben diyen değil, partim diyenlerin partisidir.