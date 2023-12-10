Genel seçim hezimeti sonrası dağılan 6'lı masanın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlerde Saadet Partisi ile ittifak kurma konusunda anlaştı.
Tek başına iktidar olma hayallerinden vazgeçmediklerini her fırsatta dile getiren Davutoğlu, ilk kez cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.
Partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:
"Siyasette hiçbir zaman iddiasız olmadım"
Siyasette hiçbir zaman iddiasız olmadım. Ne ilim hayatımda ne de siyasi hayatımda iddiadan vazgeçtim. Makamdan vazgeçtim, iddiamdan vazgeçmedim. İktidardan vazgeçtim, ilkelerimden vazgeçmedim. Çünkü şunu bilir, şuna inanırım. En güçlü kişi kendisiyle ve inandığı değerlerle barışık olan kişidir. En güçlü saraylardan oturan, servetlere sahip olan değil inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan kişidir. Biz yaşadığımız gibi inananlardanız. İnandığımız gibi yaşamaya çalışanlardanız. Tabii ki gönlümüz isterdi ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde sizlerin gönlünde yatan kararla, düşünceyle biz aday olalım. Ama bir şey daha vardı benim hayatımda ilke edindiğim. Bu parti, önce ben diyen değil, partim diyenlerin partisidir.
İlk seçimde cumhurbaşkanı adayı olacağım
Ben tek başıma yürüdüğümde bu kahramanlar gibi siz niye yanımda yoktunuz? O STK’lar şimdi gelip keşke seçimlerde size tek başınıza mühür verseydik, başka partilere elimiz gitmedi diyenler. Dürüst olun. Bir de bana rüşvet veriyorlar. ‘Bundan sonraki liderimiz sizsiniz.’ Bakın, ben sizi servetlere ve iktidarlara davet etmiyorum. Ben sizi çileye davet ediyorum. Ben sizi Ankara'da iktidar olmaya değil, Kuvayi Millîye gibi milletin içinde mücadele etmeye çağırıyorum. Allah'ın izniyle, inşallah, bundan sonraki ilk seçimlerde kendi partimizin logosuyla her yerde girmek için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Saadet Partisi’yle kurduğumuz ahit ilişkisi çerçevesinde, onlarla birlikte istişare edeceğiz. Her partiye açık olacağız. Ama bundan sonraki ilk seçimlerde hayalinizdeki iddialar harekete geçecek. Gelecek Partisi tek başına iktidarın ve ben de tek başına Cumhurbaşkanlığı adaylığının öncüsü olacağım. Kimseden şüphem yok. Kimseden çekinmem yok. Bu ideali gerçekleştirmek ve milletin davasını yürütmek isteyenlerle kaç kişi olurlarsa olsunlar yürüyeceğim.
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