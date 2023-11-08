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18-28 Mayıs seçimleri Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası oldu.

20 yıllık AK Parti iktidarı halktan bir kez daha onay alırken muhalefet onca ittifaka rağmen sandığa gömüldü.

Seçmende büyük rahatsızlık yaratan yenilgiden sonra muhalif partilerde çalkantı ve kaos başladı.

Bu durumu en sancılı geçiren CHP'de genel başkan değişimi yaşandı ve parti içindeki süreç devam ediyor.

Bu kapsamda değişim söylemi, kendini Millet İttifakı'nın kaybedenlerinden biri olan Demokrat Parti'de de gösterdi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Küpeli, sosyal medyada yayınladığı video ile söylemi ilk kez yüksek sesle seslendirdi.

"Parti mensupları değişim için gün sayıyor"

Parti yönetiminden şikayet eden Küpeli, değişimin çoktan başladığını belirterek şöyle konuştu:

Değişim ve yenilenme birileri istemese de çoktan başlamıştır.



Kimilerinin inşa ettiği siyaset kaleleri birer birer yıkılmaktadır. Peki biz neden yerimizde sayalım.



Ülkemiz siyasi tarihinde değişimin mimarlarından Demokrat Parti’yi aile vakfı gibi yöneten, ‘küçük olsun benim olsun’ diyen bir anlayışa dur demek için neyi bekliyoruz.



İnanıyorum ki Demokrat Parti'nin vefakar mensupları bunun için gün saymaktadır. Büyük bir mirası yıllarca ona buna meze edip paramparça etmek, mensuplarını dışlamak, bir selamı bile çok görmek, seçim gelince her birini hatırlayıp mavi boncuk dağıtarak destek istemek nasıl bir siyaset anlayışıdır.



Bu mudur sizin demokrat anlayışınız? Partimiz ile ilişkisi olmayan siyaset tüccarları ile siyaset dizayn etmeyi kabul etmiyoruz. Tüm mensuplarımız şu saatten itibaren hakkı olan saygı ve sahiplenmeyi görecekler.